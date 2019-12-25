В США рассказали о подробностях пилотного проекта.

Бездомным в Нью-Йорке будут платить $1250 в месяц в качестве эксперимента. Об этом сообщили журналисты из издания "Профиль". По данным СМИ, на материальную поддержку будут претендовать люли в возрасте от 18 до 24 лет. Авторы проекта надеются, что у них появится шанс уйти с улиц и начать новую жизнь. Для пилотной программы будут выбраны 30-40 участников. В частности, в этот список попадут афроамериканцы, коренные американцы, латиноамериканцы и представители ЛГБТК-сообщества.

Известно, что денежные средства бездомные будут получать от государства на протяжении двух лет каждый месяц. Они также смогут иметь крупные авансовые платежи для того, чтобы арендовать себе жилье. Проект будет реализовываться за счет города и Фонда мэра по развитию Нью-Йорка, а также другими организациями, которые захотят внести пожертвования.

Мэр города Билл де Блазио рассказал СМИ о том, что эта инициатива поможет покончить с бездомностью среди молодежи, скажется на улучшении их жилищных условий и возможностях добиться поставленных задач, получить профессию.

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