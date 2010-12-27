В США приговорили к казни невиновного мужчину

В США суд постановил казнить мужчину, несмторя на доказательства его невиновности

В американском штате Миссури суд постановил казнить 48-летнего афроамериканца, несмотря на имеющиеся доказательства его невиновности. Приведение приговора в исполнение было назначено на вечер вторника, однако за несколько часов перед этим, губернатор штата Эрик Гриттенс приостановил приведение в силу судебного решения. Губернатор штата Миссури планирует назначить дополнительную комиссию по расследованию.

Марселлус Уильямс был отправлен в тюрьму в 1998 году. Его обвиняю в убийстве корреспондента американского издания St. Lous Post-Dispatch Фелиции Гейл. Адвокаты подозреваемого утверждают, что проведенная ДНК-экспертиза не обнаружила на орудии убийства следов биологического происхождения, принадлежащих подозреваемому.