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В США приговорили к казни невиновного мужчину
Сегодня, 1:25
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Sheker
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В США приговорили к казни невиновного мужчину

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В США суд постановил казнить мужчину, несмторя на доказательства его невиновности

В американском штате Миссури суд постановил казнить 48-летнего афроамериканца, несмотря на имеющиеся доказательства его невиновности. Приведение приговора в исполнение было назначено на вечер вторника, однако за несколько часов перед этим, губернатор штата Эрик Гриттенс приостановил приведение в силу  судебного решения. Губернатор штата Миссури планирует назначить дополнительную комиссию по расследованию.

Марселлус Уильямс был отправлен в тюрьму в 1998 году. Его обвиняю в убийстве корреспондента американского издания St. Lous Post-Dispatch Фелиции Гейл. Адвокаты подозреваемого утверждают, что  проведенная ДНК-экспертиза не обнаружила на орудии убийства следов биологического происхождения, принадлежащих подозреваемому.

 

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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