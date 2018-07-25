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В США предложили создать приложение для ДНК-знакомств

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Идею раскритиковало научное сообщество.

Американский генетик Джордж Чёрч предложил создать приложение для знакомств, которое будет считывать ДНК людей. По мнению ученого это поможет избежать возможныз заболеваний у детей пары. Об этом автор приложения сообщил на телеканале CBS. 

Согласно идеи Чёрча приложение  будет сравнивать ДНК пользователей с ДНК его потенциальных партнеров и рассказывать об опасных мутациях в генах. Если такие мутации у будущих родителей совпадут, вероятность того, что у их детей появятся соответствующие врожденные заболевания возрастает до 25%. 

Ученое сообщество сравнило идею Чёрча с евгеникой - учение о селекцией человека, которую применяли в нацистской Германии.  В ответ на это Чёрч заявил, что в пользователи будут совместимы с 95% людей. Его приложение будет анализировать информацию только серьезных мутациях. 

Теги: днк, приложение для знакомств
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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