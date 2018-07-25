В США предложили создать приложение для ДНК-знакомств

Идею раскритиковало научное сообщество.

Американский генетик Джордж Чёрч предложил создать приложение для знакомств, которое будет считывать ДНК людей. По мнению ученого это поможет избежать возможныз заболеваний у детей пары. Об этом автор приложения сообщил на телеканале CBS.

Согласно идеи Чёрча приложение будет сравнивать ДНК пользователей с ДНК его потенциальных партнеров и рассказывать об опасных мутациях в генах. Если такие мутации у будущих родителей совпадут, вероятность того, что у их детей появятся соответствующие врожденные заболевания возрастает до 25%.

Ученое сообщество сравнило идею Чёрча с евгеникой - учение о селекцией человека, которую применяли в нацистской Германии. В ответ на это Чёрч заявил, что в пользователи будут совместимы с 95% людей. Его приложение будет анализировать информацию только серьезных мутациях.