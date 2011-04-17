Шри Танедар назвал главные, по его мнению, проступки президента США.

Член Палаты представителей американского Конгресса Шри Танедар, представляющего Демократическую партию от штата Мичиган, в видеообращении заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении лидера Белого дома Дональда Трампа. Иностранный политик обвинил главу государства в том, что он пытается узурпировать власть и нарушить конституционные пункты.

В этой стране у нас президенты, а не короли. Это не просто проступок, это проступок, подлежащий импичменту. Это не лидерство, а тирания. Если мы позволим этому продолжаться, то тем самым мы скажем, что президент выше закона, что Конституция необязательна. Шри Танедар, политик из США

местный законодатель выдвинул семь обвинений в адрес Дональда Трампа. В том числе речь идет о препятствовании правосудию, угроза военного вторжения для суверенных государств, посягательство на свободу слова, противодействие критикам и СМИ. Дополнительно конгрессмен обвинил президента США в тирании, коррупции, а также в учреждении "незаконных органов", так как тот создал профильное ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) и наделил миллиардера Илона Маска правом "в одностороннем порядке нарушать конституцию".

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президента.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News