Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президента

Все восемь судей проголосовали за отрешение Юн Сок Ёля от власти.

Конституционный суд Республики Корея единогласно подтвердил импичмент президента страны Юн Сок Ёля. Соответствующее заявление официально опубликовано инстанцией в социальных сетях. Теперь глава государства полностью потерял власть. "За" поддержку такого постановления проголосовали все восемь челочек. Для окончательного отрешения от власти требовались голоса по крайней мере шести из них. С 14 декабря местный парламент объявил Юн Сок Ёлю импичмент из-за событий военного положения. Южнокорейские депутаты выдвинули против политического лидера страны пять уголовных обвинений. Для импичмента судьи должны были не только найти факты нарушения закона, но также решить, что эти пункты являются достаточно серьезными для отстранения главы государства от власти. По мнению судей, Юн Сок Ёль не справился с рабочими обязанностями по защите конституции. Сам Юн Сок Ёль отвергал обвинения отвергал и считал, что обоснованность решения о введении военного положения в стране нельзя оспорить с юридической точки зрения.

Прибегнув к использованию военных и посягнув на полномочия конституционных органов власти, таких как парламент, он нарушил основные права народа, отрекся от своей обязанности защищать конституцию, серьезно предал доверие народа - главного суверена демократической республики. постановление суда

Напомним, что Конституционный суд в Сеуле ранее рассматривал два дела об импичменте президентов Но Му Хёна и Пак Кын Хе в 2004 и 2017 году соответственно. Первый из политиков был восстановлен в должностных полномочиях, вторая же была отрешена от власти. Судебные разбирательства по делу Юн Сок Ёля стали самыми продолжительными по времени.

Президент Южной Кореи извинился за военное положение.

Фото и видео: YouTube / TVBS NEWS