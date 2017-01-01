Президент Южной Кореи извинился за военное положение

Юн Сок Ёль рассказал, что второго военного положения в стране не следует ожидать.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес извинения перед народом своей страны за принятое им ранее решение о введении военного положения. Соответствующее заявление глава государства сделал в видеообращении к нации. После речи политик низко поклонился зрителям. Он также дал обещание взять на себя ответственность за произошедшее и не пытаться избежать наказания в том случае, если оно для него последует. Юн Сок Ёль добавил, что не планирует снова объявлять военное положение и снова извинился за то беспокойство, которые его действия вызвали у граждан.

Я приношу глубочайшие извинения за свои действия. Я не собираюсь пытаться избежать политической и юридической ответственности за действия в связи с объявлением военного положения. Юн Сок Ёль, президент Республики Корея

Напомним, что голосование по импичменту президента Южной Кореи ожидается 7 декабря в 17 часов вечера по местному времени (в 11 часов утра по времени Москвы). Правящая партия "Гражданская сила" контролирует 108 из 300 мест в местном парламенте. Для того, чтобы отстранить главу государства от власти, потребуется 200 голосов депутатов. С предложением объявить импичмент выступил 191 депутат.

ООН следит за ситуацией в Южной Корее с военным положением и отставкой президента.

Фото и видео: YouTube / 윤석열