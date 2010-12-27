В США гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток своими "средствами" без их ведома

Американский гениколог предстанет перед судом за оплодотворение пациенток без их ведома. Стоит отметить, что этой деятельностью Дональд Клайн занимался на протяжении 40 лет.
Клайн работал в одной из лучших клиник Индианаполиса гинекологом-репродуктологом. В течение 40 лет врач вводил пациенткам свое семя вместо образцов из банка спермы.
Предположительно, за весь период работы, Клайн осеменил около 50 женщин. В 2009 году гениколог ушел на пенсию. У двух женщин взяли образец ДНК, который подтвердил, что отцом детей является врач.
Интересн тот факт, что согласно закону врачам не запрещается быть донорами. Поэтому судьба гинеколога пока неизвестна.