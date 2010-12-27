В СПбГУ закрывают кафедру ихтиологии и гидробиологии: сотрудники лишатся мест

Преподавательский состав пытается сохранить кафедру, собирая подписи в поддержку.

Сотрудники кафедры ихтиологии и гидробиологии обратились с письмом к ректору СПбГУ в надежде остановить закрытие отделения. Как отмечают сами специалисты, руководство не отреагировало на несколько открытых заявлений. Сейчас педагоги собирают подписи в поддержку кафедры.

Напомним, что данная кафедра в университете существует около ста лет, с 1929 года. За продолжение деятельности выступили именитые выпускники, а также преподаватели и специалисты из биологических институтов по стране. Если руководство все же решил закрыть отделение, то представителей кафедры расформируют. На должностях останутся только четверо ученых. Однако, им придется заниматься другой направленностью - прикладной экологией.

Стоит добавить, что соответствующий приказ СПбГУ еще не выпущен.

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Фото: Piter.tv