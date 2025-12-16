В СПбГУ продемонстрировали возможности дрона для сельского хозяйства

Специалисты университета подняли в воздух беспилотник мультироторного типа и рассказали о его практическом применении. Аппарат может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

В Санкт-Петербургском государственном университете прошла демонстрация беспилотного летательного аппарата мультироторного типа. Специалисты не только подняли квадрокоптер в воздух, но и рассказали о его практическом применении в различных сферах.

Запуск и посадку дрона выполнил директор научно-образовательного центра Математическая робототехника и искусственный интеллект СПбГУ Константин Амелин. Он продемонстрировал работу аппарата как в ручном, так и в автоматическом режимах.

По словам учёного, автономный полёт обеспечивается системой навигации со специальными датчиками. Для движения по заданной траектории необходимо минимум три устройства, а полный комплект из восьми датчиков позволяет беспилотнику уверенно удерживать высоту.

Подобные аппараты уже активно используются в агропромышленном комплексе. В частности, с их помощью распыляют удобрения, что позволяет более точно расходовать ресурсы и работать на труднодоступных территориях.

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Фото: пресс-служба СПбГУ.