В СПбГУ организуют дистанционное обучение для задержанной в Латвии студентки

Студенты разместили обращение в поддержку Татьяны на портале СПбГУ.

Стало известно, что для студентки СПбГУ Татьяны Андриенц, которую задержали в Латвии, организовали дистанционное образование. Об этом 28 февраля рассказали в пресс-службе вуза.

Проректор по международной деятельности Сергей Андрюшин и декан факультета международных отношений Ирина Новикова провели встречу со студенческим советом факультета международных отношений в связи с этим инцидентом. Студенты разместили обращение в поддержку Татьяны на портале СПбГУ.

Ранее СК РФ проверит сделку по продаже участка на Васильевском острове. Речь идёт об участке, который находится в собственности СПбГУ. На данный момент вуз отказался от его использования, поэтому жители настаивают, чтобы землю отдали обратно городу. Тем не менее, участок всё же выставили на продажу.

Фото: Piter.tv

