В водоеме поселка Кравцово Ленобласти нашли труп мужчины с тяжкими травмами

На теле молодого мужчины нашли следы волочения.

В минувший четверг, 3 сентября, в водоеме СНТ "Аграрник" Выборгского района Ленобласти нашли труп мужчины. Как стало известно Piter.TV, тело обнаружили на территории разрушенной дамбы в реке Селезневка, протекающей по поселку Кравцово.

Погибшим оказался неработавший 26-летний местный житель, на теле зафиксировали следы волочения. Смерть мужчины оказалась не естественной: вскрытие выявило закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием, рану головы, переломы ребер, травму живота и разорванные почку и селезенку.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее мы писали, что у крематория на Ручьевской дороге нашли скелетированный труп мужчины.

Фото: Piter.TV