СК по Петербургу направил в СИЗО детского психотерапевта-насильника

Следствие задержало злоумышленника, пристававшего к детям во время врачебного приема.

Детский врач-психотерапевт, которого обвинили в сексуальном насилии над 10-летним пациентом, проведет некоторое время в петербургском СИЗО. Об этом сообщает Следственный комитет по региону. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Представители закона полагают, что преступление в отношении ребенка было совершено в период с 2015 по 2016 года в кабинете доктора. Мужчина арендовал офис в Центральном районе Петербурга. Фигуранту дела 51 год. По версии следствия, он неоднократно проявлял нездоровый интерес интимного характера к пострадавшему. Специалисты изучают возможность причастности местного жителя к аналогичным преступлениям.

Фото: Piter.tv