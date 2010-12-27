Детский врач-психотерапевт из Петербурга подозревается в насилии над пациентом

В Адмиралтейском районе города психотерапевт мог неподобающе реагировать на детей.

В Петербурге правоохранительные органы задержали детского врача-психотерапевта. Мужчину обвиняют в насилии над малолетними пациентами. С заявлением на мужчину обратилась 43-летняя петербурженка. Она рассказала специалистам службы доверия, что в отношении 10-летнего ребенка доктором совершалось сексуальное насилие. Далее информацию передали в Следственный комитет по региону.

Оперативники установили, что врачи принимал пациентов на Инженерной улице,6. Там 52-летний медик арендовал офисное помещение. Пострадавший от действий психотерапевта мальчик ходил на прием к доктору в 2015-2016 годах.

В настоящее время полиция проверяет информацию. У подозреваемого изъяли мобильные устройства, ноутбуки и флешки. Электронные данные изучаются специалистами. На данный момент медик задержан на двое суток.

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