В Русском музее для всех желающих проведут "Культурный променад" по выставке Репина

Событие состоится 23 ноября в 11 часов дня.

Сотрудники Русского музея представили возможность насладится творчеством Ильи Репина в компании профессиональных экскурсоводов и знатоков. "Культурный променад" состоится 23 ноября в 11 часов дня. Петербуржцы и гости города смогут услышать интересные подробности, связанные с творчеством художника, прогуляться по выставке, а под конец прослушать выступление камерного оркестра "Chamberries".

Посетить мероприятие смогут все желающие.

Напомним, что в корпусе Бенуа 3 октября этого года открылась масштабная выставка работ русского живописца.

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Фото: Википедия