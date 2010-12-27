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В Русском музее для всех желающих проведут "Культурный променад" по выставке Репина
Сегодня, 15:48
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arteliseev

В Русском музее для всех желающих проведут "Культурный променад" по выставке Репина

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Событие состоится 23 ноября в 11 часов дня.

Сотрудники Русского музея представили возможность насладится творчеством Ильи Репина в компании профессиональных экскурсоводов и знатоков. "Культурный променад" состоится 23 ноября в 11 часов дня. Петербуржцы и гости города смогут услышать интересные подробности, связанные с творчеством художника, прогуляться по выставке, а под конец прослушать выступление камерного оркестра "Chamberries".

Посетить мероприятие смогут все желающие.

Напомним, что в корпусе Бенуа 3 октября этого года открылась масштабная выставка работ русского живописца. 

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Фото: Википедия 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Картина дня,

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