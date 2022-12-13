  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Русском музее отреставрировали картину "Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге"
Сегодня, 16:24
85
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Русском музее отреставрировали картину "Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге"

0 0

Специалисты улучшили состояние произведения за три месяца.

В Русском музее завершилась комплексная реставрация картины Константина Маковского "Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге". Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Петербурга".

Еще в конце прошлого года в Службу реставрации доставили картину художника. Специалисты улучшили состояние произведения за три месяца. Они удалили  старый лак, после чего краски стали ярче и насыщеннее. Кроме того, реставраторы привели в порядок историческую раму. Они расчистили загрязнения, укрепили основу и восполнили утраты.

Шедевр можно увидеть в Садовом вестибюле Михайловского дворца. Картина будет находиться там до 17 апреля.

Ранее на Piter.tv: в "Манеже" продлили часы работы, чтобы горожане смогли увидеть выставку "Первая позиция. Русский балет".

Фото: Телеграм / Правительство Петербурга

Теги: искусство, картины, михайловский дворец, реставрация, художник маковский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии