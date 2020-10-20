В "Рускеалу" поедет дополнительная "Ласточка"

Дополнительный поезд назначили для желающих посетить проект "Рояль в каньоне".

В понедельник, 23 августа, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что дополнительная "Ласточка" пойдет в "Рускеалу".

Дополнительный поезд пустят для желающих посетить проект "Рояль в каньоне", который пройдет 4 сентября в горном парке "Рускеала". Поезд №829 отправится с Финляндского вокзала в 14:15 и прибудет в Рускеала в 20:20, в обратный рейс поезд отправится в 23:30 и прибудет в Северную столицу в 04:15 5 сентября.

"Ласточка" проследует с остановками на станциях Девяткино, Приозерск, Кузнечное, Сортавала и Сортавала-Центр.

Ранее мы писали, что перевозка автомобилей в спецвагонах выросла на 25%.

Фото: телеграм-канал "СПб-Главный"