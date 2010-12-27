Ростов: женщина-таксист вернула забывчивым пассажирам 4 миллиона и получила "спасибо"

Необычный случай произошел с женщиной, водителем такси, в Ростове.
Клиенты, семейная пара, очень торопились на рейсовый автобус и забыли в салоне пакет. Сначала водитель подумала, что в пакете мусор и хотела выбросить. А когда открыла пакет, обомлела. Под слоем газет лежали пачки 5 тысячных купюр. Всего там оказалось 4 миллиона рублей. Первая мысль женщины: "Надо вернуть деньги".
Она связалась с диспетчером и попросила связать ее с последними клиентами. После чего она экстренно выехала к клиентам и передала им деньги. Клиенты поблагодари женщину "спасибо" и заплатили 400 рублей за вызов, не забыв попросить сдачу с 500-рублевой купюры. Правда, позднее они все же позвонили в службу и поблагодарили фирму, за порядочного водителя, а фирма премировала своего водителя.
Фото: 161.ру