В Россию смогут въезжать иностранные инвесторы в условиях пандемии

Правительство России разрешило иностранным инвесторам въезжать в Россию в период ограничений по коронавирусу. Таким образом кабмин поддержал инициативу Минэкономики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, регионы сбудут составлять списки инвесторов и срок рассмотрения не должен превышать один месяц. Координировать отправку и формирование списков будет Минэкономики. Как заявил глава ведомства Максим Решетников, "старается идти навстречу иностранным партнерам, которые заинтересованы во взаимодействии" с Россией.

"Возможность въезда в РФ иностранных предпринимателей для обсуждения проектов в регионах станет важным шагом для восстановления и роста деловой активности, а также привлечения инвестиций из-за рубежа. Конечно, особенно важными для нас являются проекты, которые предполагают создание новых рабочих мест", — сказал министр.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что льготную ипотеку необходимо продлить для отдельной категории россиян.

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