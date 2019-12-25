Кудрин заявил, что льготную ипотеку надо сохранить для отдельной категорий россиян

Программа льготной ипотеки в России должна завершиться 1 июля 2021 года.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью "Известиям" заявил, чо на какое-то время программу льготной ипотеки необходимо продлить, но только для отдельной категории россиян.

"Я считаю, что как антикризисную меру ее можно еще сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики", — отметил Кудрин.

Он подчеркнул, что в России цены на недвижимость выросли, как и спрос, который начал превышать предложение. Алексей Кудри считает, что объем предложения надо увеличить за счет разрешений на строительство.

"Но впоследствии как большое направление господдержки льготную ипотеку надо, конечно, сократить до отдельных категорий", — сказал глава Счетной палаты.

Напомним, что программу льготной ипотеки в России запустили в апреле 2020 года. Ее действие продлили до 1 июля 2021 года.

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