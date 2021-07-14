В России зарегистрировали 786 смертей из-за COVID-19 за сутки. Это максимум за пандемию

Условная летальность осталась на уровне 2,48%.

В России зарегистрировали 786 смертей из-за COVID-19 за последние сутки. Это максимум за пандемию. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Ранее антирекорд был поставлен днем ранее. Тогда от инфекции по стране погибли 780 человек. В общей сложности за все время пандемии медики зарегистрировали летальные исходы в 145 278 случаях. Условная летальность осталась на уровне 2,48%.

Наибольшее число смертей от ковида за сутки фиксируется в Петербурге (102 человека), в Нижегородской области - 29 пациентов, Иркутской области - 27 жертв, Тюменской области - 26 человек. По 24 случая в Ростовской области и на Кубани.

За пандемию заразиться коронавирусом успели 5 857 002. Из них за последние сутки заболели 23 827 пациентов. Прирост по количеству новых пациентов составил 0,41%.

В России зарегистрировали 780 смертей из-за COVID-19 за сутки. Это максимум за пандемию.

Фото и видео: оперштаб РФ