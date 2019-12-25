За сутки от коронавируса в России излечилось 11 079 человек.

В России зафиксировано 8 338 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,3%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 370 680 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 140. Далее идут Московская область — 793, Санкт-Петербург — 387, Свердловская область — 235, Нижегородская область — 231.

За сутки от коронавируса в России излечилось 11 079 человек. За весь период — 142 208.

За минувшие сутки скончался 161 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 3 968 человек.

Отмечается, что у 40,80% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

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