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В России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

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Рекорды также обновили и другие показатели.

За минувшие сутки в России выявлено коронавирусом заразилось 19 768 человек. Это рекордные показатели с момента начала эпидемии. 

Согласно данным оперативного штаба за сутки из больниц выписаны 15 567 пациентов, что тоже является рекордом. Всего за все время врачи вылечили от инфекции 1 266 931 россиян. 

В России за сутки, по данным оперативного штаба, умерли от коронавируса рекордные 389 человек. Всего за все время от болезни скончалось 29 217 человек.

Ранее: В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости COVID-19

Видео: YouTube / Sky News

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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