В России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

Рекорды также обновили и другие показатели.

За минувшие сутки в России выявлено коронавирусом заразилось 19 768 человек. Это рекордные показатели с момента начала эпидемии.

Согласно данным оперативного штаба за сутки из больниц выписаны 15 567 пациентов, что тоже является рекордом. Всего за все время врачи вылечили от инфекции 1 266 931 россиян.

В России за сутки, по данным оперативного штаба, умерли от коронавируса рекордные 389 человек. Всего за все время от болезни скончалось 29 217 человек.

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Видео: YouTube / Sky News