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В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости COVID-19

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За два последних месяца прирост заболевших увеличился в три раза.

К весне количество новых случаев заболеваний COVID-19 в РФ должно снизиться до исходных показателей, которые были летом. Об этом сказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В разговоре с РИА Новости ученый добавил, что на сокращение числа инфицирования и стабилизацию ситуации влияет то, насколько граждане ответственно и сознательно соблюдают меры предосторожности.

По последним данным в РФ зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, из больниц выписали 1,25 миллиона пациентов, скончалось более 28 тысяч больных.

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Видео: YouTube / Тюменское время

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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