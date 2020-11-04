В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости COVID-19

К весне количество новых случаев заболеваний COVID-19 в РФ должно снизиться до исходных показателей, которые были летом. Об этом сказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
В разговоре с РИА Новости ученый добавил, что на сокращение числа инфицирования и стабилизацию ситуации влияет то, насколько граждане ответственно и сознательно соблюдают меры предосторожности.
По последним данным в РФ зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, из больниц выписали 1,25 миллиона пациентов, скончалось более 28 тысяч больных.
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