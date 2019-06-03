За первый квартал Роспотребнадзор снял с производства 19 тонн молока

За выявленные нарушения на производстве Роспотребнадзор наложил штрафы на сумму свыше 30 миллионов рублей.

Роспотребнадзор огласил итоги проверок молока и молочной продукции в первом квартале 2019 года. По итогам проверок из оборота изъяли 1545 партий молока и молочной продукции объемом 19 тонн. Об этом сообщается на сайте ведомства.

За первый квартал специалисты исследовали примерно 69 тысяч проб на соответствие требования. Проверке подверглись 6303 предприятия, из них 840 не прошли испытания, так как на производстве были найдены нарушения требований законодательства.

За выявленные нарушения Роспотребнадзор наложил штрафы на сумму свыше 30 миллионов рублей.

При покупке россиянам рекомендуют внимательно читать маркировку. Там должно содержаться наименование продукта, дата изготовления, состав, срок хранения, информация об изготовителях и рекомендации по употреблению.

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