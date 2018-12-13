В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусное и качественное мороженое

При выборе этого десерта необходимо обращать внимание на этикетку.

В преддверии лета специалисты Роскачества рассказали, как выбрать вкусное и качественное мороженое. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

При выборе замороженного десерта необходимо обращать внимание на этикетку. По ГОСТу в состав молочного, сливочного мороженого и пломбира входят молоко или сливки, сливочное масло и натуральные ароматизаторы. В процентном соотношении молока в таком мороженом должно быть более 40 %.

Если в состав входит пальмовое масло, то это уже молокосодержащий продукт. Он должен стоить гораздо дешевле, чем мороженое на молоке или сливках. Жирность мороженого указывается в процентах и влияет на внешний вид продукта. Так, молочное не содержит более 7,5 % жира, а в пломбире может быть от 12 до 20 % жира.

Как отметили специалисты Роскачества, молочное мороженое можно есть даже тем людям, которые снижают вес.

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