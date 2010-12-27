Ко Дню Победы россияне стали массово скупать автомобильные наклейки

Перед Днем Победы число желающих купить наклейки, приуроченные к 9 мая, возросло в 4 раза.

В канун 9 мая возросли до небес продажи автомобильных наклеек. Россияне массово скупают клейкие стикеры с надписями, посвященными победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают "Известия".

По данным "Юлы", в преддверии Дня Победы число желающих купить клейкие стикеры, посвященные 9 мая, возросло в 4 раза. Самыми популярными запросами оказались "9 мая", "День Победы" и "Спасибо деду за победу". Среди других часто встречающихся надписей оказались "1941 — 1945", "Помним! Гордимся!", "Ни шагу назад", "Т-34" и "На Берлин!".

Ранее мы писали, что 9 мая будет в Петербурге солнечным и теплым днем.

Фото: pixabay.com