Ко Дню Победы россияне стали массово скупать автомобильные наклейки

В канун 9 мая возросли до небес продажи автомобильных наклеек. Россияне массово скупают клейкие стикеры с надписями, посвященными победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают "Известия".
По данным "Юлы", в преддверии Дня Победы число желающих купить клейкие стикеры, посвященные 9 мая, возросло в 4 раза. Самыми популярными запросами оказались "9 мая", "День Победы" и "Спасибо деду за победу". Среди других часто встречающихся надписей оказались "1941 — 1945", "Помним! Гордимся!", "Ни шагу назад", "Т-34" и "На Берлин!".
Ранее мы писали, что 9 мая будет в Петербурге солнечным и теплым днем.
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