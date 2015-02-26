Показатель ниже, чем днем ранее.

В России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом. Об этом журналистам рассказали представители оперативного штаба России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Специалисты пояснили, что показатель по новым пациентам с COVID-19 в два раза меньше, чем было накануне. При этом темп прироста остается на уровне 0,26 процента.

Наибольшее число зараженных медики зарегистрировали на территории столицы. В Москве показатель составил 1820 человек. В Петербурге инфекцию подхватили 975 человек, в Московской области - 746 человек, в Нижегородской области - 386 человек, В Воронежской области - 275 человек, в Самарской и Ростовской областях - по 270 человек.

Известно, что у 12 процентов зараженных не фиксируются симптомы заболевания. За последние сутки вылечились от инфекции 15 027 человек, а погиб от коронавируса - 441 пациент.

Число смертей от коронавируса в Петербурге достигло 11 тысяч.

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