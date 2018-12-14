В 2018 году было продано более 210 миллионов декалитров алкоголя

При подсчетах не учитывались продажи пива, сидра и медовухи.

По итогам 2018 года, продажи алкоголя в России выросли на 4,6% в денежном выражении. Выросли продажи всех категорий, кроме водки. Об этом стало известно из доклада компании Nielsen.

Эксперты отметили, что категории алкоголя, которые продавались больше всего, одновременно показали наибольшее снижение цены. Возможно, на это повлияли промоакции. Также на количество проданного алкоголя повлиял Чемпионат мира по футболу.

В 2018 года было продано более 210 миллионов декалитров алкоголя, не считая пива, сидра и медовухи (на 8,5% больше, чем в 2017 году).

Фото: Piter.TV