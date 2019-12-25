Абрамченко указала, что для решения экологической проблемы нужен системный и комплексный подход к построению отрасли.

В России утверждён план внедрения раздельного сбора отходов. О нём рассказала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Согласно данному плану, возможен отказ от мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов. По словам Абрамченко, причина в том, что с ними невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов. Она подчеркнула, что масштабные планы по строительству жилья должны учитывать новую экологическую реальность.

Также план предусматривает потенциальные обращения жителей с предложениями по обращению с пищевыми отходами. Например, в многоквартирных домах можно будет установить специальные измельчители пищевых отходов. Прорабатываются стратегии стимулирования обращения с вторичным сырьём — например, налоговые льготы, по которым физлиц освободят от уплаты НДФЛ в обмен на сдачу вторсырья.

Абрамченко указала, что для решения экологической проблемы нужен системный и комплексный подход к построению отрасли.

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