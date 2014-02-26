В России установлен рекорд по числу смертей и случаев заражения COVID-19 за сутки

За сутки в РФ заразились коронавирусом 40 096 пациентов, скончались - 1 159 человек.

В России зафиксированы рекордные 1 159 смертей от коронавируса за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Днем ранее от ковида скончались 1 123 человека.

Больше всего от коронавируса умерло человек в Москве (95) и Санкт-Петербурге (70). В число лидеров по уровню смертности от COVID-19 за прошедшие сутки также вошли Краснодарский край (41), Нижегородская область (45), Подмосковье (40), Башкирия (35). Всего с начала пандемии умерли 235 057 пациентов.

За последние сутки в РФ выявлено 40 096 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных выявлено в Москве (8440), Московской области (2639), Санкт-Петербурге (3186). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (18) и Чукотском автономном округе (18). Всего за пандемию по состоянию на 28 октября выявлено 8 392 697 случаев заболевания.

Всего за сутки выздоровели от коронавируса 29 318 человек, за весь период пандемии – 7 272 053.

Ранее мы сообщали, что российские регионы потратили на борьбу с COVID-19 порядка 1,1 трлн рублей в 2020 году.

Фото: Piter.tv