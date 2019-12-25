В России сократились розничные продажи водки

При этом доля приобретателей водки снижается с 2016 года.

В России в первой половине 2021 года продажи водки составили 344 млн литров. Это на 4% меньше, если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году. Отмечается, что из-за акцизов потребителям старшего возраста водка становится малодоступна, а молодые люди часто выбирают другие напитки. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные обзора "Российская водка: надежда на заграницу" рейтингового агентства НРА.

Как сообщили исследовательской компании GfK, с 2016 года в России стала снижаться доля покупателей водки. В 2020 года продажи спиртного поддержала пандемия коронавируса.

Отмечается, что производство водки тоже уменьшается. В первой половине этого года производство снизилось на 2%, до 335 млн литров.

Ранее мы писали, что в Госдуму внесут законопроект об отмене обязательного техосмотра.

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