В России разрабатывают нанопрокрытие для защиты от радиации

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают уникальное нанопокрытие для защиты от радиации. Оно способно защитить электронику и повысить радиационную стойкость разных материалов в атомной и космической отрасли. Результаты работы опубликовали в журнале Metals.
Специалисты подчеркивают, что эта разработка будет очень актуальна в космонавтике, так как космическая радиация может быстро вывести из строя электронику.
Нанопрокрытие, которые разрабатывают российские ученые, способно "залечивать" радиационные дефекты.
Фото: pixabay
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