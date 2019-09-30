В России разрабатывают нанопрокрытие для защиты от радиации

С их помощью можно будет защитить электронику от разрушения радиацией.

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают уникальное нанопокрытие для защиты от радиации. Оно способно защитить электронику и повысить радиационную стойкость разных материалов в атомной и космической отрасли. Результаты работы опубликовали в журнале Metals.

Специалисты подчеркивают, что эта разработка будет очень актуальна в космонавтике, так как космическая радиация может быстро вывести из строя электронику.

Нанопрокрытие, которые разрабатывают российские ученые, способно "залечивать" радиационные дефекты.

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