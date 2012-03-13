В Forbes рассказали о преимуществах электромагнитной пушки, создаваемой Россией.

В России разрабатывается уникальное оружие будущего. Об этом сообщил американский журнал Forbes. Авторы публикации считают, что "оружием будущего" в РФ станет электромагнитная пушка, которая сможет выводить из строя все виды электроники. Принцип работы данной системы будет напоминать действие микроволновой печи.

В Forbes заметили, что военные при помощи электромагнитной пушки будут негативно влиять на силы противника. В настоящее время подобные комплексы используются для уничтожения беспилотников, однако они значительно уступают по силе будущего оружия.

Журналисты рассказали, что российское оружие будет обезвреживать целые подразделения в будущем. Это связано с тем, что многие страны начнут применять в условиях боевых действий роботизированную технику.

Forbes: в США запускают производство советских образцов оружия.