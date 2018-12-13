В России протестировали первый квантовый телефон

Такой телефон не подвержен атакам квантовых компьютеров.

В среду, 29 мая, в Москве протестировали коммерческую версию первого российского квантового телефона. Об этом сообщают СМИ.

Устройство разработали в МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с компанией "Инфотекс". По словам экспертов, такой телефон не подвержен атакам квантовых компьютеров. Такое устройство успешно шифрует голосовой трафик и текстовые сообщения, что позволяет обеспечить конфиденциальность переговоров.

Квантовый телефон разрабатывали на протяжении трёх лет. Во время тестирования ученые отметили, что слышимость по аппарату отличная.

В МГУ имени М.В. Ломоносова отметили, что телефон ViPNet QSS Phone поступит в продажи в 2020 году. Комплект оборудования с подключением 50 аппаратов будет стоить около 100 миллионов рублей.

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Видео:Piter.TV