Около 70% россиян не готовы оформлять кредиты в банках

Делать вклады сейчас считают оптимальным 48% опрошенных, 31%, наоборот, хотят забрать свои деньги.

Более 70% россиян не готовы оформлять кредиты в банках. Соответствующее исследование проведено социологами ВЦИОМ.

Так, 66% жителей России готовы откладывать денежные средства и сокращать траты. Однако, около 24% участвующих в опросе наоборот сразу тратят всю зарплату или пенсию.

Согласно исследованию, 48% россиян готовы оформлять банковские вклады, а 30% хотят поскорее забрать денежные средства. Кроме того, 26% вовсе считают, что настоящее время можно назвать благоприятным для крупных приобретений.

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Видео:Piter.TV