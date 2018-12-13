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Около 70% россиян не готовы оформлять кредиты в банках

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Делать вклады сейчас считают оптимальным 48% опрошенных, 31%, наоборот, хотят забрать свои деньги.

Более 70% россиян не готовы оформлять кредиты в банках. Соответствующее исследование проведено социологами ВЦИОМ.

Так, 66% жителей России готовы откладывать денежные средства и сокращать траты. Однако, около 24% участвующих в опросе наоборот сразу тратят всю зарплату или пенсию. 

Согласно исследованию, 48% россиян готовы оформлять банковские вклады, а 30% хотят поскорее забрать денежные средства. Кроме того, 26% вовсе считают, что настоящее время можно назвать благоприятным для крупных приобретений.

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Видео:Piter.TV

Теги: вциоп, новости россии, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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