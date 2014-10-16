В России предложили изменить правила изъятия органов у живых доноров

Законопроект позволит стать донорами приемным родителям и супругам.

Активисты предлагают внести изменения в закон о трансплантации человеческих органов. Проект уже направлен в адрес депутата Государственной думы Вячеслава Володина. Правозащитники предлагают разрешить не кровным родственникам участвовать в данном процессе. Речь идет о пересадке

Сейчас закон позволяет трансплантировать органы и ткани только у родственника с генетической связью, если есть его письменное согласие. В перечень не попадают супруги и приемные родители. Возможности помочь родному человеку у них нет даже в критическом случае, когда нет подходящих доноров.

Инициативу поддерживают юристы и доктора. Подобный закон существует в США и успешно функционирует. По мнению специалистов, необходимо установить границы, чтобы возможностью не воспользовались мошенники. Закон предлагает уберегать от дачи согласия на донорство под давлением или ради коммерческой выгоды (торговли человеческими органами). Также основным условием станет медицинская совместимость пациента и человека, готового на его спасение.

По прежнему активисты исключают из закона трансплантацию костного мозга у живых доноров и сердце. В разрешенный список попадут почки, легкие, печень, т.е те органы, без части которых донор может продолжить полноценную жизнь.

Ранее Piter.tv писал о том, что американцы начали выпуск лекарств, возвращающих половое влечение у женщин.

Фото: Piter.tv

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