В России предлагают смягчить условия кредитования для застройщиков

Данная мера поможет снизить стоимость квадратного метра жилья.

Комиссия общественного совета при Минстрое по проектному финансированию хочет в ведомство направить предложение по поводу либерализации условий доступа застройщиков к кредитным средствам банков. Предполагается, что данная мера поможет снизить стоимость квадратного метра жилья до 10%. Об этом пишут "Известия".

Сейчас банк должен создавать резерв в размере не менее 1% от выдаваемой суммы кредита. Эксперты считают, что что этот показатель можно понизить до нуля при кредитовании качественных заемщиков и на 3–5% для остальных категорий заемщиков.

Общественники считают, что банкам необходимо разрешить оценивать независимо друг от друга проекты разных юрлиц, которые действуют в составе одной группы компаний, если они довольно независимы.

В комиссии считают, что таким способом можно снизить цену квадратного метра жилья. Предлагается также сократить требования к региональным девелоперам при выдаче проектного финансирования.

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