Электронный паспорт появится в трех субъектах РФ до конца 2022 года

Пилотным регионом станет Москва и еще два субъекта страны.

До конца следующего года в трех субъектах России появятся электронные паспорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева. По его словам, электронный документ будет существовать в двух видах – смарт-карта и приложение с QR-кодом.

Министр уточнил, проект указа по нововведению должен быть выпущен до конца 2021 года.

Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трех субъектах РФ мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах взаимосвязанных между собой. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Министр подчеркнул, выдавать электронные паспорта будут на добровольной основе гражданам России, начиная с 14 лет. Пилотным регионом по проекту рассматривается Москва. Два других субъекта страны пока не называются.

Ранее в МВД сообщили, что ведомство исключит из российского паспорта графу о личном коде человека.

Фото: Piter.tv