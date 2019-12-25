МВД исключит из паспорта графу о личном коде человека

Данное изменение было внесено правительством страны.

МВД РФ исключит из российского паспорта гражданина графу о личном коде человека. Об этом сообщил ТАСС замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Сергей Манаенков.

В текущем году постановлением правительства были внесены изменения, которые предусматривают исключение личного кода из паспорта гражданина РФ. Сергей Манаенков, замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ

Напомним, глава Минцифры РФ Максут Шадаев ранее сообщил, что решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты будет принято российскими властями до конца текущего года. По его словам, министерство планирует дать гражданам страны возможность иметь копию цифрового паспорта, который можно показывать на телефоне в виде QR-кода. Предполагается, что полноценная замена бумажных паспортов электронными аналогами произойдет к 2024 году.

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