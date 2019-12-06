За прошедший ноябрь в России подорожала гречневая крупа

По данным Россстата цена на гречку увеличилась на 11%.

Стало известно, что за прошедший ноябрь цена на гречневую крупу на территории Российской Федерации возросла в среднем на 11%. Об этом сообщается в материалах, опубликованных Росстатом.

Как сообщило ведомство, в 29 субъектах страны цены подскочили на 15%. Больше всего стоимость крупы возросла в Еврейской автономной области и Республике Тыва - на 28,8% и 27,2%.

Также ведомство сообщило, что в стране, в среднем, на 0,8 - 0,12% подорожали мороженная рыба, молочные изделия, соки и селедка.

Отмечается, что антимонопольная служба пока не зафиксировала жалобы от граждан в связи с ростом цен на крупу. Ранее ведомство сообщало, что планирует выяснить правдивость информации о росте цен.

Ранее мы сообщали, что "Нафтогаз Украины" поставил "Газпрому" свои условия по газовым спорам.