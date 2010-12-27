"Нафтогаз Украины" поставил "Газпрому" свои условия по газовым спорам

Украинская компания готова отозвать новый иск к "Газпрому" при заключении долгосрочной сделки на транзит газа.

На Украине согласны отказаться от будущих исков в отношении "Газпрома" при наличии нового долгосрочного контракта на транзит. Об этом сообщил в своем Facebook исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Он также отметил, что Киев готов принять российский газ в качестве оплаты задолженности, возникшей по решению Стокгольмского арбитражного суда.

Витренко отметил, что новый контракт покроет все расходы, возникшие из-за невыполнения "Газпромом" обязательств по текущим контрактам.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что сейчас между двумя компаниями идут активные переговоры по газовому вопросу. Россия готова поддержать "Газпром" при возникновении спорных вопросов.

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