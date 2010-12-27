В России планируется создание единого реестра транспорта

С августа 2019 года в реестр войдут данные о транспортных средствах, которые будут состоять на государственном учете.

Данный реестр поможет лучше контролировать государственный учёт автомобилей. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, внедрение реестра пока не началось и проект находится в разработке. Помимо создания реестра транспортных средств, проектом предусматривается установка соответствующего порядка в получении доступа к содержащимся в реестре сведений.

Также реестр на транспортные средства предполагает получение выписок, в которых будут содержаться данные из реестра. Предоставить такую выписку можно всем заинтересованным лица и организациям. Реестр будет содержать информацию о всех транспортных средствах, оформленных на физических лиц до момента вступления реестра в силу постановления. В настоящее время проект о создании реестра на транспортные средства проходит этап обсуждения.

Ранее на Piter.TV: Петербург и Москва возглавили список регионов с самым высоким уровнем жизни

Фото: Piter.TV