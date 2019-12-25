В России новостройки могут подорожать на 7% к концу 2021 года. Причина — подорожание строительных материалов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на собственные источники в строительной отрасли.
Отмечается, что подорожали услуги металлопроката. Также вырос утилизационный сбор на спецтехнику, которая обрабатывает лом и металлопродукции.
Также эксперты прогнозируют подорожание новостроек в связи с недостатком рабочих рук, повышением цен на коммунальные услуги во время строительства — например, электричество и отопление.
Ранее в Ленобласти выросли объемы ввода жилья.
Фото: pixabay.com
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