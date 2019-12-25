В России надеются на помощь Франции в развитии туризма на Дальнем Востоке

В РФ вспомнили, что ранее французы помогли развитию Краснодарского края.

В России надеются на помощь Франции в развитии туристического потенциала на Дальнем Востоке. Такое заявление Восточном экономическом форуме сделал глава франко-российской Торгово-промышленной палаты Павел Шинский. Генеральный директор ТПП выступил на сессии "Бизнес-диалог "Россия – Европа".

Вспомним, как французы активно участвовали в развитии туристического потенциала Краснодарского края до и во время Сочинской олимпиады. В скором времени Дальний Восток сможет принять такое резонансное событие. Очень надеюсь, что Камчатка сможет все больше принимать туристов из Европы. Павел Шинский, глава ТПП

Эксперт напомнил коллегам, что французские предприниматели на Дальнем Востоке заинтересованы в развитии фармацевтики, энергетики, поставки техники для проведения дорожных работ, а также услугах для добычи полезных ископаемых, строительстве и изготовлению строительных материалов, логистике.

Дальний Восток хотят сделать полигоном для климатических проектов.

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