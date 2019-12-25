Алексей Чекунов рассказал о развитии ДФО.

Дальний Восток хотят сделать полигоном для климатических проектов. Об этом в рамках выступления на Восточном экономическом форуме рассказал глава Минвостокразвития. По информации от чиновника, власти страны обсуждают вопрос, касающийся параметров свободной экономической зоны в регионе. Формируется пакет инициатив.

Будем выходить с предложением, обсуждать параметры свободной экологической зоны "экопорт Дальний Восток". Дальний Восток может стать полигоном для климатических проектов ... для создания "экогородов. Алексей Чекунов, глава Минвостокразвития

Напомним, что Восточный экономический форум проводится со второго по четвертое сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета в городе Владивосток.

В Минвостокразвития рассказали об освоении гидроэнергетического потенциала.

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