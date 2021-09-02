Алексей Чекунков рассказал о необходимости производить чистую энергию из-за клим

В Минвостокразвития рассказали об освоении гидроэнергетического потенциала. Глава ведомства Алексей Чекунков выступил на Восточном экономическом форуме. Чиновник представил статистику о том, что на Дальнем Востоке специалистами освоено только 23% имеющегося гидроэнергетического потенциала.

На Дальнем Востоке освоено только 23% гидроэнергетического потенциала. Сейчас это не только экспорт электричества по проводам, это и вычисления - огромные дата-центры, и производство материалов. Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития

Напомним, что ВЭФ проводится со 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета в городе Владивосток. Основной целью мероприятия в 2021 году организаторы поставили перед собой обсуждение новых возможностей региона.

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Видео: Восточный Экономический Форум