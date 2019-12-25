"Росатом" получит почти 80 млрд рублей на развитие малых АЭС

Часть денег выделят из ФНБ.

На программу Росатома" по развитию АЭС малой мощности правительство выделит 80 млрд рублей в 2021-2024 годах. Об этом пишет "Коммерсант".

Отмечается, что из бюджета на эти цели будет выделено 24 млрд рублей, а 55,9 млрд рублей – из ФНБ.

Так, строительство наземных АЭС малой мощности планируется в рамках программы "Новая атомная энергетика". Речь идет о строительстве первой наземной АЭС на реакторе РИТМ-200Н (55 МВт) в якутском поселке Усть-Куйга для Кючусского золоторудного месторождения.

Готовит компания технический проект установки "Шельф М" мощностью до 10 МВт и эскизный проект "Елена АМ" до 400 кВт. С их помощью электричеством можно будет обеспечить жителей удаленных районов. Ввести в эксплуатацию установки планируется в конце 2030 года, но расположение их еще не определено.

Кроме того, малые АЭС необходимы "Росатому" для расширения экспортного портфеля. Предполагается, что потенциальными заказчиками станут страны Латинской Америки, Африки, Азии и Восточной Европы. "Росатом" планирует занять 20% рынка к 2030 году.

Фото: pixabay