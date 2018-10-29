В России на конкурс муниципальных практик в 2023 году подали рекордный объем заявок

Марат Хуснуллин рассказал о рекорде по числу участников в конкурсе "Лучшая муниципальная практика".

Свыше 1,3 тысячи заявок от муниципальных образований поступили на всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" в 2023 году. Этот показатель стал максимальным количеством за все время проведения мероприятия. Соответствующее заявление в ходе доклада коллегам из правительства сделал вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Чиновник уточнил, что ежегодный рост показателя по заявкам связан с тем фактом, что города и сельские поселения больше работают над улучшением и повышением качества жизни своих граждан. А такие задачи в свою очередь формируют задел и дают импульс к динамичному развитию территорий.

В этом году из 78 регионов было подано более 1,3 тыс. заявок муниципальных образований. Это почти на 10% больше, чем в прошлом году. И это самый большой результат за все время проведения конкурса. Марат Хуснуллин, ице-премьер РФ

Эксперт подчеркнул, что федеральное правительство проводит системную работу для развития населенных пунктов, и всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" является только одним из таких инструментов. К 2030 году кабинет министров поставил перед собой задачу по выполнию ряд стратегических задач, национальных целей,. В частности, качество городской среды для населения должно повыситься в 1,5 раза.

Хуснуллин: аэропорт Магнитогорска принял первые рейсы после реконструкции.

Фото и видео: Правительство России