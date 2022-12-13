В России могут ввести запрет на курение рожденным после 2010 года

В России с 1 января 2088 года намерены ввести табу на производство, импорт, оптовую торговлю, розничную реализацию, употребление и распространение табака, табачных изделий или никотиносодержащей продукции, а также устройств для её потребления.

Депутаты ЗакСа Петербурга разработали законопроект о полном запрете продажи и потребления никотиносодержащей продукции родившимся после 1 января 2011 года. Об этом 15 апреля рассказал замглавы фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

В России с 1 января 2088 года намерены ввести табу на производство, импорт, оптовую торговлю, розничную реализацию, употребление и распространение табака, табачных изделий или никотиносодержащей продукции, а также устройств для её потребления.

Чиновники объяснили вышеуказанную дату тем, что "продолжительность жизни в России в среднем составляет около 77 лет, что обуславливает применение комплекса предлагаемых мер на превращение к 2088 году Российской Федерации в страну, в которой будет практически полностью прекращено употреблением табака, табачных изделий и никотиносодержащей продукции гражданами России".

Инициативу разрабатывали две комиссии: по социальной политике и здравоохранению и по организации публичной власти и административно-территориальному устройству. Парламент принял законопроект на рассмотрение.

Ранее петербургские депутаты ввели штрафы за курение в коммуналках и общежитиях. На данный момент парламентарии рассматривают назначение нарушителям штрафа в диапазоне от 500 до 1500 рублей. Его будут выписывать представители районных администраций, а также Комитета по законодательству Смольного и муниципальные органы, за исключением органов внутренних дел.

Фото: Piter.tv

