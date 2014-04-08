В России к 2030 году потребление салатов и трав увеличится на 25%

Рост спроса будет способствовать развитию производства.

К 2030 году в России потребление салатов и трав увеличится на 25%, если сравнивать с 2020 годом. Как сообщили в Россельхозбанке, потребление салатов и трав вырастет до 290 тыс. тонн.

Как сообщил руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, развитию производства продукции этой категории будет способствовать спрос.

С учетом ввода новых запланированных мощностей производство зелени и салатов в России будет расти в среднем на 9% ежегодно, - отметил он.

В Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка подчеркивают, что в ближайшие 10 лет производство зелени и салатов вырастет на 35% на вертикальных сити-фермах. Доля органической зелени на российском рынке салатов и пряных трав увеличится за это время до 10%.

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